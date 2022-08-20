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Во Франции заявили о хорошем противостоянии России санкциям

France2: экономика России хорошо противостоит западным санкциям

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Экономика России хорошо противостоит санкциям Запада, а сокращение ВВП страны будет значительно меньше прогноза. Об этом сообщает телеканал France 2.

Как отмечает канал, многим российским компаниям удалось обойти санкционные ограничения, несмотря на уход западных фирм. «Зайти в супермаркет в Москве — все равно что зайти в любой другой западный супермаркет. Полки заполнены продуктами. Клиенты без труда могут найти французские товары или бутылки европейского вина», — говорится в сюжете. Журналисты добавили, что дефицит, которого некоторые россияне опасались несколько месяцев назад, так и не случился.

На протяжении какого времени экономика России сможет смягчать действие санкций, неясно, подчеркнул московский корреспондент телеканала Бенжамен Деломбр. Несмотря на это, на данный момент «такое сопротивление западным мерам — это реальность», констатировал он.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) рассказали, что все сценарии развития экономики России подразумевают сохранение санкционного давления по крайней мере еще на 10-15 лет.

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Марина Совина
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