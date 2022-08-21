Россия снова стала лидером по поставкам нефти в Китай

Reuters: Россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на

данные Главного таможенного управления КНР.

По информации ведомства, с начала года РФ экспортировала в КНР около 48,4 миллиона тонн топлива. В июле Китай получал около 1,68 миллиона баррелей нефти из России в сутки. На втором месте по поставкам топлива в КНР остается Саудовская Аравия, экспортировавшая 1,54 миллиона баррелей нефти в сутки.

Ранее стало известно, что объем поставок российской нефти по морю в начале июля восстановился до уровней, которые наблюдались до начала конфликта на Украине.

В конце июня Россия стала поставлять по морю больше нефти в Китай и Индию — на нее приходится 11 и 14 процентов импорта топлива этими странами. До начала спецоперации показатели были значительно ниже, 6 и 2 процента соответственно. При этом поставки в США и Великобританию обнулились. За пять месяцев так же сильно снизились объемы поставляемого в Евросоюз российского газа. По оценкам ЕЦБ, экспорт составил 35 процентов от уровня 2021 года.