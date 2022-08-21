Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме призвали к бдительности после убийства дочери Дугина

В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после убийства дочери философа Дугина
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после громкого убийства дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарьи. Об этом заявил депутат от «Единой России» Олег Морозов, передает РИА Новости.

Политик сказал, что надо усилить требования к обеспечению безопасности массовых мероприятий, но отменять их пока не стоит. Он обвинил в причастности к убийству Дугиной «фашистский киевский режим» и его ячейки.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров также не поддержал отмену общественных мероприятий. Он предположил, что взрывное устройство в машину Дугиной могли положить дома или на парковке. «Мы живем в то время, когда надо быть очень внимательными всем», — призвал политик.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что заказчиком убийства дочери Александра Дугина могла быть военная разведка или служба безопасности Украины. Он допустил, что Дугину могло приходить много угроз из-за его активной политической позиции. Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье вечером 20 августа, ей было 30 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации
СКР заявил о заказном характере убийства Дарьи Дугиной
Стало известно о бегстве украинских призывников в Россию
В Госдуме призвали к бдительности после убийства дочери Дугина
Названы самые популярные российские города для гастрономических путешествий
Коллега Дугина перечислил возможных заказчиков убийства дочери политолога
Названы находящиеся под угрозой ударов ВСУ области России
Костя Цзю оценил победу Усика над Джошуа
Стало известно о подготовке еще двух терактов в Москве кроме убийства Дугиной
В России выявили 39 669 случаев COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.