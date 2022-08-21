В Госдуме призвали к бдительности после убийства дочери Дугина

В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после убийства дочери философа Дугина

В Госдуме и Совфеде призвали к бдительности после громкого убийства дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарьи. Об этом заявил депутат от «Единой России» Олег Морозов, передает РИА Новости.

Политик сказал, что надо усилить требования к обеспечению безопасности массовых мероприятий, но отменять их пока не стоит. Он обвинил в причастности к убийству Дугиной «фашистский киевский режим» и его ячейки.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров также не поддержал отмену общественных мероприятий. Он предположил, что взрывное устройство в машину Дугиной могли положить дома или на парковке. «Мы живем в то время, когда надо быть очень внимательными всем», — призвал политик.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что заказчиком убийства дочери Александра Дугина могла быть военная разведка или служба безопасности Украины. Он допустил, что Дугину могло приходить много угроз из-за его активной политической позиции. Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье вечером 20 августа, ей было 30 лет.