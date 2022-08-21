Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Коллега Дугина перечислил возможных заказчиков убийства дочери политолога

Политолог Марков заявил, что заказчиком убийства дочери Дугина могла быть разведка Украины
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

Фото: СК РФ / РИА Новости

Заказчиком убийства дочери Александра Дугина могла быть военная разведка Украины, заявил политолог Сергей Марков. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил и другие варианты подозреваемых, которые могли быть причастны к гибели Дарьи Дугиной.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье, ей было 30 лет. Вечером в субботу, 20 августа, взорвался джип Дугиной. Инцидент произошел на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы.

Это было покушение на него (Александра Дугина — прим. «Ленты.ру»), не на нее (Дарью Дугину – прим. «Ленты.ру»). В машине, как я понимаю, должен был ехать он вместе с дочерью. Дугин на этой машине приехал и должен был ехать обратно, но в последний момент пересел в другую

Сергей Марковполитолог

Сергей Марков перечислил тех, кто, по его мнению, мог быть заказчиком. «Вариант номер один — это военная разведка Украины. Вариант номер два — служба безопасности Украины. Вариант номер три — это какие-то личные дела, возможно, конфликт с людьми криминального толка. Вариант номер четыре — это антитурецкие силы, поскольку Александр Дугин очень активно поддерживает Турцию, Эрдогана на протяжении последних десятилетий», — предположил он.

Политолог сообщил, что с Александром Дугиным его связывают очень хорошие, уважительные, дружеские отношения. Он допустил, что Дугину могло приходить много угроз из-за его активной политической позиции.

«Мы никогда не обсуждали эту тему, но я уверен, что у него было много угроз. Всем людям, которые информационно активны, тем более занимают какую-то такую достаточно радикальную позицию, всегда поступает очень много угроз», — добавил Марков.

Это покушение имеет целью запугать всех, кто в средствах массовой информации активно выступает в поддержку специальной военной операции

Сергей Марковполитолог

Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель — родился в 1962 году. Возглавлял Международное Евразийское движение. В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира. С 2016 по 2017 год был главным редактором телеканала «Царьград».

Дарья Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет МГУ, была политическим обозревателем Международного Евразийского движения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации
СКР заявил о заказном характере убийства Дарьи Дугиной
Стало известно о бегстве украинских призывников в Россию
В Госдуме призвали к бдительности после убийства дочери Дугина
Названы самые популярные российские города для гастрономических путешествий
Коллега Дугина перечислил возможных заказчиков убийства дочери политолога
Названы находящиеся под угрозой ударов ВСУ области России
Костя Цзю оценил победу Усика над Джошуа
Стало известно о подготовке еще двух терактов в Москве кроме убийства Дугиной
В России выявили 39 669 случаев COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.