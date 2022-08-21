Коллега Дугина перечислил возможных заказчиков убийства дочери политолога

Политолог Марков заявил, что заказчиком убийства дочери Дугина могла быть разведка Украины

Заказчиком убийства дочери Александра Дугина могла быть военная разведка Украины, заявил политолог Сергей Марков. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил и другие варианты подозреваемых, которые могли быть причастны к гибели Дарьи Дугиной.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье, ей было 30 лет. Вечером в субботу, 20 августа, взорвался джип Дугиной. Инцидент произошел на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы.

Это было покушение на него (Александра Дугина — прим. «Ленты.ру»), не на нее (Дарью Дугину – прим. «Ленты.ру»). В машине, как я понимаю, должен был ехать он вместе с дочерью. Дугин на этой машине приехал и должен был ехать обратно, но в последний момент пересел в другую Сергей Марков политолог

Сергей Марков перечислил тех, кто, по его мнению, мог быть заказчиком. «Вариант номер один — это военная разведка Украины. Вариант номер два — служба безопасности Украины. Вариант номер три — это какие-то личные дела, возможно, конфликт с людьми криминального толка. Вариант номер четыре — это антитурецкие силы, поскольку Александр Дугин очень активно поддерживает Турцию, Эрдогана на протяжении последних десятилетий», — предположил он.

Политолог сообщил, что с Александром Дугиным его связывают очень хорошие, уважительные, дружеские отношения. Он допустил, что Дугину могло приходить много угроз из-за его активной политической позиции.

«Мы никогда не обсуждали эту тему, но я уверен, что у него было много угроз. Всем людям, которые информационно активны, тем более занимают какую-то такую достаточно радикальную позицию, всегда поступает очень много угроз», — добавил Марков.

Это покушение имеет целью запугать всех, кто в средствах массовой информации активно выступает в поддержку специальной военной операции Сергей Марков политолог

Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель — родился в 1962 году. Возглавлял Международное Евразийское движение. В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира. С 2016 по 2017 год был главным редактором телеканала «Царьград».

Дарья Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет МГУ, была политическим обозревателем Международного Евразийского движения.