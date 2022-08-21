Раскрыта польза пива для женщин

Диетолог Перевалова: пиво может помочь женщине легче перенести предменструальный синдром

Врач-диетолог Ольга Перевалова в беседе с радио Sputnik раскрыла пользу пива. По ее словам, в напитке содержатся вещества, «гармонизирующие» состояние женщины в определенные периоды.

Специалист сообщила, что пиво может помочь женщине легче перенести предменструальный синдром (ПМС). Она пояснила, что в состав напитка входят фитоэстрогены, способные восстановить баланс женских гормонов в организме.

«При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию», — отметила она. При этом она предупредила, что не стоит употреблять пиво регулярно, так как напиток способствует набору веса, а также оказывает негативное влияние на микрофлору кишечника и приводит к развитию пивного алкоголизма.

«У любительниц этого напитка в кишечнике вырастает такая грибковая флора, которая начинает постоянно требовать продукты, вызывающие брожение, например, то же пиво», — сказала она.

Диетолог и автор нескольких книг по правильному питанию Лорен Манакер назвала сливочный сыр самым вредным для сердца. По ее словам, он содержит много насыщенных жиров и не особенно богат полезными микроэлементами. Она обратила внимание, что чрезмерное потребление любого сыра может привести к проблемам с сердцем, поэтому важно знать меру.

