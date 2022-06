Диетолог назвала самый опасный для сердца сыр

Диетолог Лорен Манакер назвала сливочный сыр вредным для сердца

Диетолог и автор нескольких книг по правильному питанию Лорен Манакер назвала самый вредный для сердца сыр. О том, чем этот продукт, любимый миллионами людей, может навредить здоровью, эксперт уточнила в интервью изданию Eat This, Not That!

Диетолог обратила внимание, что чрезмерное потребление любого сыра может привести к проблемам с сердцем, поэтому важно знать меру. «Сыр может быть частью здоровой для сердца диеты, если порции правильного размера и его едят с другой полезной пищей», — утверждает Манакер.

Однако самым вредным, по ее мнению, оказался сливочный сыр, так как он содержит много насыщенных жиров и не особенно богат полезными микроэлементами.

«В среднем в двух столовых ложках сливочного сыра содержится 10 граммов жира, что составляет 15 процентов дневной нормы. Между тем 5,9 процента из них — насыщенные жиры, что составляет 30 процентов дневной нормы», — пояснила Манакер.

По мнению диетолога, одна порция сливочного сыра (две столовых ложки) содержит 29 миллиграммов холестерина, а если у человека уже есть проблемы с сердцем, ему следует ограничить потребление холестерина до 300 миллиграммов в день.

Манакер добавила, что, выбирая сливочный сыр, нужно брать тот, в составе которого меньше углеводов и жира на порцию. «Можно подумать, что сыр с добавлением ягод окажется полезным, но на самом деле в нем попросту много лишнего сахара», — развеяла иллюзии она.

