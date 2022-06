Диетолог предупредила об опасности красного мяса для некоторых категорий людей

Врач Эхсани предупредила, что людям с высоким уровнем холестерина нельзя есть красное мясо

Врач-диетолог, нутрициолог Роксана Эхсани предупредила, что регулярное употребление красного мяса может быть опасно для здоровья некоторых групп людей. Ее слова передает издание Eat This, Not That!

Специалистка заявила, что красное мясо представляет опасность для пациентов с высоким уровнем холестерина в крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этой категории людей рекомендовано придерживаться диеты с низким содержанием любого типа вредных жиров, так как они способствуют накоплению холестериновых бляшек на стенках сосудов, что вызывает ухудшение кровотока и, как следствие, приводит к инфаркту или инсульту. Эхсани рекомендовала пациентам с гипертонией и проблемами с сердцем есть красное мясо не больше двух раз в месяц и выбирать при этом самые нежирные варианты — филе миньон или вырезку.

Диетолог отметила, что нельзя красное мясо и людям с прогрессирующими болезнями почек, особенно тем, кто находится на диализе, поскольку высокобелковые диеты могут только ухудшить состояние плохо работающих органов. Также с осторожностью стоит включать в свой рацион этот продукт людям, у которых в семейном анамнезе есть рак толстой кишки. По словам Эхсани, новое исследование показало, что красное и обработанное мясо способны вызвать генетические повреждения, которые могут спровоцировать развитие этого вида рака.

В заключение диетолог напомнила, что злоупотреблять красным мясом не стоит при наличии диабета, ожирения, гипертонии, а также при низкой физической активности. «Людям с этими состояниями лучше всего максимально ограничить потребление этого продукта и вместо него сосредоточиться на выборе нежирных источников белка, таких как куриная грудка, рыба, фасоль или чечевица», — подытожила специалист.

