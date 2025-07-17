38-летний китаец искусно выдавал себя за женщину и переспал с 1691 мужчиной

В Китае арестовали жителя города Нанкин, который под видом женщины переспал с сотнями мужчин, тайно снимая свои похождения на видео. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В приложениях для знакомств 38-летний задержанный по фамилии Цзяо выдавал себя за замужнюю женщину. Как пишет гонконгское издание The Standard, это могло привлекать к нему любителей внебрачных отношений, которые не догадывались, что имеют дело с переодетым мужчиной. Сам Цзяо утверждал, что у него был 1691 сексуальный партнер. Известно, что среди них встречались студенты колледжей, молодые специалисты, работники спортзалов и иностранцы.

При общении Цзяо искусно использовал макияж, парики и программы для изменения голоса. От своих ухажеров он ожидал лишь небольшие подарки — например, молоко или фрукты. При этом все происходящее снимала скрытая камера, установленная в его квартире. Отснятые кадры продавались в закрытой онлайн-группе, вступление в которую стоило 150 юаней (около полутора тысяч рублей).

После утечки роликов в интернете начали распространяться фотографии лиц мужчин, которые встречались с Цзяо. Некоторые из пострадавших узнали на них себя и обратились в полицию. Других опознали друзья и родственники. Одна женщина, например, узнала в одном из посетителей Цзяо своего жениха. Другая заметила на снимках сына, который работает учителем английского языка в детском саду.

За распространение непристойных материалов Цзяо грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле отбывающий тюремное заключение преступник переоделся женщиной и сбежал из тюрьмы. Женскую одежду и каштановый парик ему во время свидания передала девушка.