Заключенный переоделся женщиной и сбежал из тюрьмы

В Венесуэле заключенный надел парик и сбежал из тюрьмы под видом женщины

В Венесуэле отбывающий тюремное заключение преступник переоделся женщиной и сбежал из тюрьмы. Об этом сообщает El Carabobeño.

25-летний Мануэль Лоренсо Авила Альварадо сумел сбежать из исправительного учреждения в городе Токуйито, штат Карабобо, после свидания с партнершей. Во время встречи он переоделся в женскую одежду и надел каштановый парик, которые, вероятнее всего, ему передала девушка. По окончании визита он под видом женщины вышел из здания вместе с другими посетителями и остался незамеченным охранниками.

О побеге стало известно только после того, как администрация тюрьмы обнаружила, что Альварадо пропал. Заключенного и девушку, объявленную его сообщницей, разыскивают. Как заявили в полиции, на поимку преступника были подняты все силы. Несмотря на это, в настоящее время беглец находится на свободе.

Ранее сообщалось, что в Австралии спасли преступника, который устроил аварию с полицейской машиной, два дня прятался в канализации и замерз. Врачи нашли у мужчины несколько ссадин и признаки переохлаждения.

