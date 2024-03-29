Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:31, 29 марта 2024Из жизни

Заключенный переоделся женщиной и сбежал из тюрьмы

В Венесуэле заключенный надел парик и сбежал из тюрьмы под видом женщины

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В Венесуэле отбывающий тюремное заключение преступник переоделся женщиной и сбежал из тюрьмы. Об этом сообщает El Carabobeño.

25-летний Мануэль Лоренсо Авила Альварадо сумел сбежать из исправительного учреждения в городе Токуйито, штат Карабобо, после свидания с партнершей. Во время встречи он переоделся в женскую одежду и надел каштановый парик, которые, вероятнее всего, ему передала девушка. По окончании визита он под видом женщины вышел из здания вместе с другими посетителями и остался незамеченным охранниками.

Материалы по теме:
«Надеялись, его повесят» Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
«Надеялись, его повесят»Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
13 ноября 2021
«Пленница любви» Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
«Пленница любви»Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
2 марта 2023

О побеге стало известно только после того, как администрация тюрьмы обнаружила, что Альварадо пропал. Заключенного и девушку, объявленную его сообщницей, разыскивают. Как заявили в полиции, на поимку преступника были подняты все силы. Несмотря на это, в настоящее время беглец находится на свободе.

Ранее сообщалось, что в Австралии спасли преступника, который устроил аварию с полицейской машиной, два дня прятался в канализации и замерз. Врачи нашли у мужчины несколько ссадин и признаки переохлаждения.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия оценила мирный план Китая по Украине. Что именно предложил Пекин?

      Выявлена связь между пандемией COVID-19 и массовой детской депрессией

      В Генштабе раскрыли подробности весеннего призыва в России

      Президент Молдавии приехала в Гагаузию и столкнулась с протестами

      ВСУ обстреляли российскую деревню Внезапное

      В России заложили глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» для ВМФ

      С памятного мемориала у «Крокус Сити Холла» начали убирать свечи

      Белорусские компании накажут за падение продаж в России

      Заключенный переоделся женщиной и сбежал из тюрьмы

      В России сумели предотвратить завоз шести опасных болезней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше