Преступник просидел двое суток в канализации и замерз

Metro: в Австралии мужчина устроил два ДТП и просидел 36 часов в канализации

В Австралии спасли преступника, который устроил аварию с полицейской машиной, два дня прятался в канализации и замерз. Об этом пишет Metro.

Вызов в экстренные службы города Брисбен, штат Квинсленд, поступил в понедельник, 25 марта. Мужчина сообщил, что застрял в ливневой канализации и не может выбраться. Пожарные обнаружили 38-летнего пострадавшего и быстро вытащили его, сняв одну из решеток городского водостока. Врачи нашли у австралийца несколько ссадин и признаки переохлаждения. Выяснилось, что он просидел под землей около 36 часов.

Мужчина заявил спасателям, что он уронил в сток мобильный телефон, залез в канализацию, чтобы достать его и не мог выбраться двое суток. Однако в полиции быстро выяснили, что утром в воскресенье пострадавший устроил два серьезных ДТП. Сначала он, сдавая задом, врезался в патрульную машину, в результате чего пострадали правоохранители. Ему удалось скрыться с места происшествия, после чего он устроил еще одну аварию в другом районе города и сбежал пешком.

В данный момент полицейские считают, что после второго ДТП австралиец забрался в канализацию, чтобы скрыться от преследования, застрял и через двое суток решил вызвать спасателей, так как действительно не смог вылезти самостоятельно. Расследование продолжается.

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