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19:19, 19 марта 2024Из жизни

Преступник скрывался на болотах и охотился на крыс с копьем

Daily Mail: в США преступник скрывался от правосудия на болотах, питаясь крысами

Фото: U.S. Marshals Service

В США преступник, разыскиваемый за распространение детской порнографии, поселился на болоте и питался крысами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

51-летний Брайан Шеллер скрывался от правосудия с 2016 года, когда его признали виновным в распространении детской порнографии. Он разыскивался за половое насилие и нарушение требований, предъявляемых реестром лиц, совершивших половые преступления.

В марте 2024 года сотрудники службы маршалов США получили сообщение, что Шеллера видели на болотах недалеко от города Лафейетт в штате Луизиана. Вскоре его удалось найти. Как выяснилось, преступник с января скрывался в хижине из веток и брезента. Он питался мелкими животными и грызунами, на которых охотился при помощи силков и самодельного копья из палки и кухонного ножа. О приближении посторонних его предупреждала импровизированная охранная система из бечевки и пустых консервных банок.

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Шеллер не стал оказывать сопротивление и добровольно сдался маршалам.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура О Го Сенг 30 лет прожил в лесу, зарабатывая на жизнь продажей овощей с огорода, который он обустроил рядом со своим шалашом. Единственной проблемой были мыши, которые постоянно прогрызали одежду и укрытие шалаша.

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      Олег Парамонов
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