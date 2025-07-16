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08:03, 17 июля 2025Спорт

Тарасова раскрыла свое отношение к Плющенко

Тарасова о Плющенко: много ли в мире олимпийских чемпионов, кто так работает?
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскрыла свое отношение к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова указала на то, что ученики Плющенко демонстрируют хорошие результаты. «Вы сами посудите, много ли в мире олимпийских чемпионов, которые работают вот так каждый день, вкалывают с детьми, тренерами. Никто. Не найдете. А Женя пошел и работает. Я его за это очень уважаю», — отметила она.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014). Кроме того, в его активе три золотых медали чемпионатов мира, семь наград высшей пробы чемпионатов Европы и четыре победы в финалах Гран-при. В 2002 году он уступил золото Олимпиады другому россиянину Алексею Ягудину, которого тогда тренировала Тарасова. Плющенко завершил карьеру в 2017 году, после чего начал работать тренером. В данный момент он возглавляет собственную академию «Ангелы Плющенко».

15 июля Тарасова высказалась о том, что бывшей ученице Плющенко Веронике Жилиной отказали в смене спортивного гражданства с российского на азербайджанское. Тренер отметила, что новое спортивное гражданство дают не сразу после получения паспорта другой страны.

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