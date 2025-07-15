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20:39, 15 июля 2025Спорт

Тарасова оценила отказ российской фигуристке в смене спортивного гражданства

Тарасова оценила отказ Жилиной в переходе в сборную Азербайджана: Подождет годик
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила отказ российской фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана. Ее слова передает «Матч ТВ».

Тарасова отметила, что новое спортивное гражданство для выступлений получается не сразу после получения нового паспорта. «Поймите, когда она выступала за Россию, ей предоставлялся зал, тренер и так далее. За эти годы на такого ребенка, как она, были потрачены миллионы! Если она так хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет годик», — резюмировала специалист.

Ранее 15 июля совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал Жилиной в смене спортивного гражданства. Таким образом, 17-летняя спортсменка не сможет выступать за сборную Азербайджана в следующем сезоне.

21 мая стало известно, что Жилина заплатила Федерации фигурного катания на коньках России около одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. 14 мая она сообщила, что получила паспорт Азербайджана.

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