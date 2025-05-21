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21:06, 21 мая 2025Спорт

Российская фигуристка заплатила миллион за возможность выступать за другую страну

Фигуристка Вероника Жилина заплатила ФФККР миллион рублей за подготовку
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Вероника Жилина заплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) порядка одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. Об этом сообщает РИА Новости.

ФФККР отказал спортсменке в переходе в сборную Азербайджана. После этого 17-летняя Жилина выплатила средства за два сезона и три календарных года, а также возместила деньги за разработку и покрой соревновательных костюмов.

14 мая Жилина рассказала, что получила паспорт Азербайджана. Фигуристка заявила, что будет счастлива в будущем представлять Азербайджан и ждет разрешения на переход в иностранную сборную.

Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка пропускала соревнования из-за травмы спины.

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