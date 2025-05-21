Российская фигуристка заплатила миллион за возможность выступать за другую страну

Фигуристка Вероника Жилина заплатила ФФККР миллион рублей за подготовку

Российская фигуристка Вероника Жилина заплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) порядка одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. Об этом сообщает РИА Новости.

ФФККР отказал спортсменке в переходе в сборную Азербайджана. После этого 17-летняя Жилина выплатила средства за два сезона и три календарных года, а также возместила деньги за разработку и покрой соревновательных костюмов.

14 мая Жилина рассказала, что получила паспорт Азербайджана. Фигуристка заявила, что будет счастлива в будущем представлять Азербайджан и ждет разрешения на переход в иностранную сборную.

Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка пропускала соревнования из-за травмы спины.