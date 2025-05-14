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18:21, 14 мая 2025Спорт

Российская фигуристка получила паспорт Азербайджана

Фигуристка Жилина получила паспорт Азербайджана: Жду разрешения на переход
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Вероника Жилина получила паспорт Азербайджана. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«С Баку моя жизнь связана уже несколько лет, очень часто летаю сюда, а недавно получила паспорт. Азербайджан — страна, которую я полюбила и в которой обрела свой второй дом, здесь у меня появилось много друзей и коллег», — поделилась она. Жилина заявила, что будет счастлива в будущем представлять Азербайджан и ждет разрешения на переход. Фигуристка подчеркнула, что пропустила два сезона и не является членом сборной России.

В декабре прошлого года Жилина отвечала на вопрос о смене гражданства. Тогда она отметила, что не думала об этом.

Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка пропускала соревнования из-за травмы спины.

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