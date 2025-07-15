Заплатившей миллион за возможность перейти в другую страну российской фигуристке отказали

ISU отказал российской фигуристке Жилиной в переходе в Азербайджан

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в смене спортивного гражданства на азербайджанское. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Заседание совета прошло с 4 по 5 июля. Таким образом, 17-летняя спортсменка не сможет перейти в сборную Азербайджана в следующем сезоне.

21 мая стало известно, что Жилина заплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) около одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. Она выплатила средства за два сезона и три календарных года, а также возместила деньги за разработку и покрой соревновательных костюмов.

У Жилиной есть азербайджанский паспорт. Спортсменка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.