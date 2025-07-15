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13:07, 15 июля 2025Спорт

Заплатившей миллион за возможность перейти в другую страну российской фигуристке отказали

ISU отказал российской фигуристке Жилиной в переходе в Азербайджан
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в смене спортивного гражданства на азербайджанское. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Заседание совета прошло с 4 по 5 июля. Таким образом, 17-летняя спортсменка не сможет перейти в сборную Азербайджана в следующем сезоне.

21 мая стало известно, что Жилина заплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) около одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. Она выплатила средства за два сезона и три календарных года, а также возместила деньги за разработку и покрой соревновательных костюмов.

У Жилиной есть азербайджанский паспорт. Спортсменка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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