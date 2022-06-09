Гастроэнтеролог развеяла пять основных мифов о правильном питании

Врач Екатерина Пустовит заявила, что обезжиренные продукты не слишком полезны

Екатерина Пустовит, врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА», решила развеять пять основных мифов о правильном питании, которые мешают людям пересмотреть свои пищевые привычки. Об этом сообщает издание «Доктор Питер».

Гастроэнтеролог объяснила, что обезжиренные продукты не слишком полезны. По ее мнению, миф об их пользе сформировался в те времена, когда американский физиолог Ансель Киз убедил общественность в том, что жиры провоцируют развитие заболеваний сердца и сосудов. В это верили, даже несмотря на то, что британский физиолог и диетолог Джон Юдкин выявил, что «жиры — фитиль, который поджигают углеводы».

Также Пустовит оспорила мнение, что правильное питание не может быть вкусным. По мнению врача, если здоровый рацион подбирать с умом, то он не будет пресным или безвкусным.

Эксперт поставила под сомнение и то утверждение, что сахар является ядом. По ее словам, сахароза — это дисахарид, состоящий из молекулы глюкозы и фруктозы, а глюкоза является основным субстратом для выработки энергии в организме. При отсутствии физической нагрузки и слишком большом количестве поступающей из пищи глюкозы может возникнуть состояние инсулинорезистентности и ожирения, вплоть до метаболического синдрома, предупредила Пустовит.

Гастроэнтеролог отметила, что сначала проблему повышения уровня сахара в крови из-за большого количества глюкозы производители попытались решить с помощью выпуска продуктов с фруктозой. Это вещество, по мнению врача, не повышает уровень сахара в крови, а превращается в жир, который откладывается в основном в печени.

Что касается мифа о запрете есть после шести вечера, врач рекомендовала все же ориентироваться на свой распорядок дня. По ее мнению, если ложиться спать в девять вечера и просыпаться в пять утра, то это правило справедливо. Однако сейчас сложно найти активных работающих людей, которые придерживаются такого графика, поэтому эксперт рекомендует ужинать за два-три часа до сна, соблюдая 10-12-часовой перерыв на ночной голод. Более длительные перерывы, по ее мнению, негативно влияют на работу желчного пузыря.

Гастроэнтеролог также не подтвердила необходимость есть каждые два часа и маленькими порциями. Пустовит отметила, что при умеренном приеме пищи, содержащем достаточное количество жиров, белков и углеводов, желудок освободится от еды через три-четыре часа. Такие же перерывы стоит делать и между приемами пищи. В исключительных случаях есть можно и чаще. По ее словам, это уместно при ряде заболеваний ЖКТ или в случае с профессиональными спортсменами, у которых очень большая калорийность рациона.

Ранее ведущий диетолог холдинга Performance Group, эксперт в области правильного питания, обладатель диплома английского университета Антон Бердов рассказал о правильном питании детей летом. По его словам, в жаркий период детей нужно кормить чаще.