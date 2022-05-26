Диетолог рассказал о правильном питании детей летом

Диетолог Антон Бердов рекомендовал летом кормить детей чаще

Ведущий диетолог холдинга Performance Group, эксперт в области правильного питания, обладатель диплома английского университета Антон Бердов рассказал о правильном питании детей летом. В эксклюзивном материале для «Ленты.ру» эксперт рекомендовал в жаркие месяцы кормить детей чаще, так как в это время им требуется больше калорий и полезных микроэлементов, особенно белка.

«Питание, которое можно назвать здоровым и правильным для детей, — это не одно и то же, что здоровое питание для взрослых. Детям куда важнее получать все необходимое для роста и развития, — прокомментировал эксперт. — Особенно это касается малышей и детей младшего школьного возраста. Их пища должна содержать все необходимые витамины и минералы и вписываться в категорию разнообразного и сбалансированного питания».

По словам Бердова, обмен веществ у детей идет почти в два раза быстрее, чем у взрослых, и детский организм требует большего количества энергии на килограмм веса. Летом дети растут быстрее, и в это время им требуется больше белка — основного макроэлемента для развития, конкретизировал он.

«Летом дети больше времени проводят на улице, они более активные и часто готовы есть больше и чаще, чем обычно. Важно, чтобы частыми перекусами стали не чипсы и шоколадки, а нормальная еда. Я рекомендую увеличивать дневную калорийность на 15 процентов от обычной дневной нормы. Это даст ребенку дополнительную энергию и позволит не хватать со стола конфеты и шоколадки», — рассказал Бердов.

Врач обратил внимание, что часто из-за таких неконтролируемых перекусов дети крайне быстро привыкают к сладкому. Помимо того, что белый сахар вреден сам по себе, он отбивает охоту питаться нормальной пищей.

«Я рекомендую обратить внимание на сезонные фрукты и овощи и сделать упор на них, а также на кисломолочной продукции, например, кефире или твороге. Для малышей рекомендую изменить порядок приема пищи, поменяв местами обед и перекус. Это позволит ребенку в середине дня, когда на улице жара, легко перекусить и уйти на дневной сон, а после, проснувшись немного проголодавшимся, плотно пообедать наиболее белковым приемом пищи из всех», — дал совет диетолог.

В жару дети, как и взрослые, хотят больше пить. Их следует приучать к чистой воде, а не к газировке, в которой огромное количество сахара, обратил внимание специалист. Также в жару не стоит перекармливать ребенка тяжелой пищей, отметил он.

«В жаркие дни растет потеря витаминов и минералов за счет более обильного потоотделения, увеличивается риск обезвоживания. Поэтому водный баланс необходимо соблюдать более тщательно. Это особенно касается малышей. Для ребенка в возрасте от двух до семи лет количество выпиваемой чистой воды должно составлять не менее литра, а с семи до 12 лет — не менее полутора литров», — назвал нормы воды Антон Бердов.

Для того, чтобы ребенок в жару не отравился нефильтрованной водой, эксперт советует родителям всегда иметь при себе бутылку с чистой. «Помните, как бы ни было жарко на улице, температура любого напитка должна быть не менее 15 градусов, иначе велика вероятность простудиться или даже подхватить ангину», — предостерег диетолог.

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