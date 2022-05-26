Эндокринолог назвал неочевидные причины повышенного аппетита

Врач Алексей Жито назвал метаболический стресс симптомом нездорового аппетита

Эндокринолог, кардиолог, Алексей Жито назвал неожиданные и неочевидные причины нездорового повышенного аппетита. Среди симптомов врач выделил метаболический стресс, сообщает «Москва 24».

Алексей Жито рассказал, что в организме человека вырабатываются лептин (гормон насыщения) и грелин (гормон голода). При определенных обстоятельствах баланс между ними нарушается, тогда у человека постоянно присутствует желание есть, добавил эксперт.

«Грелин и лептин — не единственные гормоны, отвечающие за аппетит. Во время обследования врач назначает индивидуальный перечень анализов и выясняет причину дисбаланса», — пояснил Алексей Жито.

Также причиной повышенного аппетита может быть чрезмерное употребление быстрых углеводов: булочек, сладостей и, на первый взгляд, безобидных продуктов. «Это не только тортики, но и другие продукты, о которых мы даже не задумываемся. Например, это может быть рис, макароны. От них резко может повыситься уровень сахара в крови», — конкретизировал эндокринолог.

После повышения сахара в крови вырабатывается большое количество инсулина, и он резко обрушивает этот уровень. В результате человек опять хочет есть, отметил врач.

Постоянное чувство голода могут испытывать люди с метаболическим стрессом, те, кто только начал соблюдать диету, а затем резко бросил. «Организм начал перестраиваться на новый лад, на увеличение физической нагрузки, но буквально через неделю это все заканчивается», — привел пример Алексей Жито.

По его словам, метаболического стресса можно избежать, соблюдая сбалансированную диету достаточное количество времени.

Также одной из скрытых причин повышенного аппетита является и недостаточное потребление воды, рассказал врач. Иногда человек может путать чувство голода с жаждой. «Если возникло внезапное чувство голода, нужно выпить стакан воды и посмотреть, что будет с организмом через 20 минут, — рассказал эксперт. — Если это была нехватка воды, то центр жажды насытится и чувство голода угаснет».

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