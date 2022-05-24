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Диетолог назвала худеющим оптимальное число приемов пищи в день

Диетолог Яна Прудникова объяснила вред единоразового приема пищи в день

Фото: Taylor Wilcox / Unsplash

Гастроэнтеролог, диетолог Яна Прудникова назвала оптимальное число приемов пищи в день для тех, кто хочет сохранить здоровье и не толстеть. Она объяснила пользу шестиразового питания и вред единоразового в беседе с журналистами сайта «Доктор Питер».

Прудникова пояснила, что чувство насыщения приходит не сразу, так как механические рецепторы желудка раздражаются только через 15-20 минут после начала трапезы. Во время еды уровень питательных веществ в крови повышается, но уже через два часа может вновь наступить чувство голода.

«Поэтому нет четких стандартов, что надо есть каждые два часа или каждые пять часов. Каждый организм индивидуален, опираться нужно на чувства голода и насыщения, — пояснила диетолог худеющим. — Не надо растягивать продолжительность трапезы».

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Прудникова обратила внимание, что, если человек чувствует голод меньше, чем через пару часов после последнего приема пищи, то нужно искать причину такой реакции организма. Это может быть стресс, несбалансированное меню и другие факторы. Также врач добавила, что мнения ученых по данной теме расходятся, но можно выделить общие рекомендации гастроэнтерологов и эндокринологов.

«Для желудочно-кишечного тракта полезно есть пять-шесть раз в день, перерыв между приемами пищи должен быть не менее 2,5 часа и не более четырех. Это обеспечивает качественную перистальтику кишечника, выделение нормы желчи и желудочного сока для полноценного усвоения всех питательных веществ из пищи», — рассказала гастроэнтеролог.

Она отметила, что частое и дробное питание рекомендовано людям с гастритом, с нарушением работы желчного пузыря, при вздутии живота и при нарушении пищевого поведения.

Прудникова добавила, что количество приемов пищи не играет роли в похудении, главное — дефицит калорий.

«Есть один-два раза в день — плохо, так как это приведет либо к недобору питательных веществ, минералов, витаминов, либо к перегрузке желудочно-кишечного тракта, — сказала специалист. — На здоровье в большей степени влияет не режим питания, а качество рациона, баланс белков, жиров, углеводов и воды».

Ранее диетолог Йорн Класен назвал продукты, которые помогут избежать ожирения печени. Это овощи, ферментированные продукты (квашенная капуста и другие), бобовые и другие продукты.

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Вера Владзиевская
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