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Врач посоветовал продукты для лечения ожирения печени

Диетолог Класен заявил, что при ожирении печени нужно есть кимчи и зеленый белок

Фото: Cocobols / Unsplash

Диетолог Йорн Класен порекомендовал продукты для диеты при ранних стадиях ожирения печени. Его рекомендации приводит немецкое издание Focus.

По словам Класена, ожирение печени на ранних стадиях хорошо корректируется диетой. При лечении этого состояния, говорит врач, нужно есть много растительной пищи (фасоль, болгарский перец, грибы, капуста, шпинат, кабачки, редис, зелень, салат, редька), включая ферментированные овощи (квашеная капуста, кимчи, мисо). Помимо этого, Класен указывает на пользу «зеленого» белка (бобовые, овсянка, орехи, семена, водоросли), сложных углеводов (хлеб, рис, макароны), содержащейся в овощах, фруктах, бобовых и цельнозерновых продуктах клетчатки.

Специалист посоветовал ограничить употребление фруктов, поскольку избыток фруктозы ведет к образованию «плохого» холестерина и развитию жировой болезни печени, и отдать предпочтение фруктам с низким содержанием сахара — абрикосам, грейпфрутам, лимонам. По его словам, не стоит есть бананы, груши, виноград или манго. Ягоды он разрешил включить в рацион.

Кроме того, Класен советует ограничить употребление сахара, включая продукты, куда он добавлен при производстве, и подсластителей. Также он советует употреблять в пищу мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах — льняном, оливковом, рапсовом, конопляном, а также в орехах. Такие жиры эксперт называет правильными.

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Врач советует сократить употребление красного мяса, переработанного мяса, продуктов с высокой степенью обработки: фастфуд, чипсы и сухарики, быстрые супы, йогурты, майонез, кетчуп, сладкие хлопья, а запивать еду простой водой.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, когда после пробуждения нужно завтракать. По ее словам, завтракать стоит обязательно, поскольку именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы.

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Александра Лисица
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