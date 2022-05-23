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Диетолог назвала идеальное время завтрака после пробуждения

Врач Соломатина посоветовала завтракать через 40 минут после подъема

Фото: Eiliv-Sonas Aceron / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, когда после пробуждения нужно завтракать. Ее слова приводит «Москва 24».

По ее словам, завтракать стоит обязательно, поскольку именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы. «Желательно, чтобы завтрак был не сразу после пробуждения, а, как правило, от 30 минут до часа после того. В среднем через 40 минут», — назвала Соломатина идеальное время для завтрака. При этом, добавила специалист, если чувство голода после подъема очень сильное, можно позавтракать сразу.

На завтрак Соломатина посоветовала есть цельнозерновые каши: овсянку, гречку или перловку — и белковую пищу. «В идеале хорошо, чтобы были сложные углеводы и белок. Скажем, каша и творог или кусок нежирного сыра. Но можно и чередовать: допустим, сегодня углеводный завтрак, какая-то каша, на следующий день чисто белковый — омлет с овощами», — уточнила диетолог.

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Каши можно также заменить на бутерброд из цельнозернового или ржаного хлеба с кусочком курицы или рыбы и овощами — сладким перцем или салатом, заключила эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин раскрыл россиянам способ избавиться от «пивного» живота. По его словам, «пивным» животом называют особый тип ожирения — абдоминальный.

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Александра Лисица
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