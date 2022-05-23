Россиянам раскрыли способ избавиться от «пивного» живота

Врач Демин сообщил, что пивной живот является серьезным фактором риска для здоровья

Кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с радио Sputnik раскрыл россиянам способ избавиться от «пивного» живота.

По его словам, обиходе «пивным» животом называют особый тип ожирения. Он отметил, что врачи рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска. «Если говорить по-научному, то это называется абдоминальный тип ожирения. При нем отложение жира происходит в основном в районе талии. Это очень неблагоприятное явление, оно связано с большими рисками для здоровья и жизни», — подчеркнул он.

Специалист отметил, что единственный способ решить проблему — отказаться от пива. Он сообщил, что это поможет вернуть бодрость и снизить аппетит.

Также он посоветовал перестать употреблять алкогольные напитки, поскольку трезвость способствует продлению жизни и улучшению ее качества.

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