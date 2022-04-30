Назван самый полезный шашлык

Диетолог Писарева назвала шашлык из курицы, семги и форели самым полезным

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какой шашлык является самым полезным. Об этом она заявила в интервью Ura.ru.

Самым полезным и безопасным Писарева назвала шашлык из курицы. Она порекомендовала готовить птицу без кожи и не на сильном огне. Кроме того, удачным выбором для шашлыка является рыба — например, семга или форель, богатые Омегой-3 жирными кислотами и другими витаминами. По словам врача, не менее полезно готовить на мангале белую рыбу целиком. Это может быть сибас или дорада.

Писарева добавила, что иные виды шашлыка менее полезны. Жареное мясо особенно опасно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, тем более в период обострения.

«Чем жирнее мясо, тем более у него зажаристая корочка. Именно в ней основной вред, потому что образуются канцерогенные вещества, которые не идут на пользу нашему организму», — объяснила эксперт.

В качестве гарнира к шашлыку нутрициолог посоветовала приготовить овощной салат с оливковым маслом и свежей зеленью. К горячему блюду можно также добавить овощи на гриле: баклажан, кабачок, перец. Диетолог также посоветовала выбирать соусы без сахара и при возможности готовить их самостоятельно — например, томатный с зеленью или чесночный с легким йогуртом.

«По количеству все индивидуально, но если взять среднестатистическую девушку в 60 килограмм, ей 200-250 граммов шашлыка будет более чем достаточно. Если добавить овощи, то и мяса получится съесть меньше», — заключила Писарева.