Алаудинов заявил об отсутствии разделения по национальностям на СВО

Генерал Алаудинов: На СВО отсутствуют разделения по национальностям и вере

Разделения по национальностям и вере отсутствуют на специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в Telegram-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его мнению, то, что делают российские бойцы — героизм. «Мы — войско Исы-Иисуса, общего пророка и для христиан, и для мусульман», — отметил Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что спецоперация сильно объединила население России. Алаудинов пояснил, что люди в стране стали меняться. Он уверен, что граждане России объединились под общим флагом.

До этого Алаудинов рассказал, что в составе «Ахмата» есть японец, китайцы и корейцы.

Еще раньше он напомнил наказ главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости прикрывать мусульман.