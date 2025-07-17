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08:04, 17 июля 2025Россия

Алаудинов заявил об отсутствии разделения по национальностям на СВО

Генерал Алаудинов: На СВО отсутствуют разделения по национальностям и вере
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Разделения по национальностям и вере отсутствуют на специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в Telegram-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его мнению, то, что делают российские бойцы — героизм. «Мы — войско Исы-Иисуса, общего пророка и для христиан, и для мусульман», — отметил Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что спецоперация сильно объединила население России. Алаудинов пояснил, что люди в стране стали меняться. Он уверен, что граждане России объединились под общим флагом.

До этого Алаудинов рассказал, что в составе «Ахмата» есть японец, китайцы и корейцы.

Еще раньше он напомнил наказ главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости прикрывать мусульман.

ЖЗЛ
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