Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 27 июня 2025Россия

В спецназе «Ахмат» напомнили наказ Кадырова православным военным

Генерал Алаудинов напомнил наказ Кадырова о необходимости прикрывать мусульман
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов разместил запись одной из групп подразделения, в которой напоминается наказ главы Чечни Рамзана Кадырова православным военным о необходимости заботы о религиозных потребностях мусульман. Публикация выложена в Telegram-канале военного.

В записи приводится цитата Кадырова, где говорится о православных воинах, которые прикрывают сослуживцев-мусульман, когда те совершают намаз на боевой позиции. «Мусульмане в подразделении отвечают им взаимностью. Так и должно быть», — дал наказ Кадыров.

Также авторы поста напомнили слова президента России Владимира Путина о братстве христиан и мусульман, которое скрепляет единство народа России.

Ранее командир «Ахмата» заявил о неправильном поведении потерявших совесть россиян.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пытались задержать архиепископа, конфликтующего с Пашиняном. Ему дали два часа на добровольную явку. Что известно?

    Россиянам назвали виды недвижимости за один миллион рублей

    Россиянам заявили о безнадежности ожидания тепла

    VK представила линейку новых сервисов информационной безопасности

    В российском городе начали массово задерживать мигрантов

    Пассажирский самолет совершил грубую посадку в российском городе

    На юге Польши мужчина открыл стрельбу и скрылся в лесу

    В России ответили на угрозу Украины чаще наносить дальнобойные удары

    Российского школьника выгнали с ЕГЭ из-за одной детали в его образе

    Жительница ЛНР получила срок за добровольный шпионаж в пользу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости