В спецназе «Ахмат» напомнили наказ Кадырова православным военным

Генерал Алаудинов напомнил наказ Кадырова о необходимости прикрывать мусульман

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов разместил запись одной из групп подразделения, в которой напоминается наказ главы Чечни Рамзана Кадырова православным военным о необходимости заботы о религиозных потребностях мусульман. Публикация выложена в Telegram-канале военного.

В записи приводится цитата Кадырова, где говорится о православных воинах, которые прикрывают сослуживцев-мусульман, когда те совершают намаз на боевой позиции. «Мусульмане в подразделении отвечают им взаимностью. Так и должно быть», — дал наказ Кадыров.

Также авторы поста напомнили слова президента России Владимира Путина о братстве христиан и мусульман, которое скрепляет единство народа России.

Ранее командир «Ахмата» заявил о неправильном поведении потерявших совесть россиян.