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11:32, 27 июня 2025Россия

Командир «Ахмата» заявил о неправильном поведении потерявших совесть россиян

Командир «Ахмата» Алаудинов: Устраивать вечеринки в период СВО неправильно
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Устраивать вечеринки в период специальной военной операции (СВО), когда российские военные защищают духовно-нравственные ценности, неправильно. Об этом заявил в Telegram командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По словам военного, такое поведение свойственно потерявшим совесть россиянам.

В то время, когда гибнут ребята, защищая нашу страну, защищая духовно-нравственные ценности, устраивать какие-то шумные шабаши — это неправильно ни с какой позиции

Апти Алаудинов

Какая из шумных вечеринок стала поводом для высказывания Алаудинова, генерал не уточнил.

Ранее сообщалось, что силовики провели рейд в петербургском клубе Kontrkult, где проходила рейв-вечеринка. Официальные причины рейда не раскрывались. По словам очевидцев, некоторых посетителей сажали в автозаки.

Вот это да!
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