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03:09, 4 мая 2025Силовые структуры

Силовики ворвались на вечеринку в петербургский клуб

Shot: Силовики ворвались на рейв-вечеринку в петербургский клуб Kontrkult
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Силовики провели рейд в петербургском клубе Kontrkult, где проходила рейв-вечеринка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Посетителей обыскивали на предмет наличия запрещенных веществ, а также проверяли документы.

Точные причины рейда не раскрываются. По словам очевидцев, некоторых посетителей сажали в автозаки.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге доставили в полицию около 20 человек в ходе профилактического рейда в арт-пространстве «Явление», где якобы прошла закрытая ЛГБТ-вечеринка (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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