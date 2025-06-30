Алаудинов рассказал о составе бойцов «Ахмата»

Генерал Алаудинов заявил, что в составе «Ахмата» есть японец, китайцы и корейцы

Командир «Ахмата», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что в составе спецназа есть японец, китайцы и корейцы. Его заявление приводит РИА Новости.

Он отметил, что в начале специальной военной операции (СВО) в 2022 году подразделение пополняли одни чеченцы. Позже «Ахмат» стал интернациональным.

«На сегодняшний день у меня в "Ахмате" примерно 50 процентов — это русские, примерно 25 процентов — это чеченцы, 25 процентов оставшиеся — это представители всех других национальностей, и России, и бывшего Советского Союза, и не только», — поделился Алаудинов.

Поскольку подразделение стало многонациональным, к нему присоединились представители различных вероисповеданий, разъяснил чеченский командир.

До этого Алаудинов напомнил наказ главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости прикрывать мусульман.