Россиянам назвали самые выгодные покупки летом

Финансовый консультант Волкова рекомендовала покупать обогреватели и елки летом

Летом выгодно покупать летнюю одежду, товары для дачи и туризма, а также нетипичную для этого сезона технику, рассказала «Ленте.ру» финансовый консультант Татьяна Волкова.

«В конце каждого сезона магазины стремятся распродать остатки товаров, предлагая значительные скидки. Поэтому летом выгодно покупать летнюю одежду, товары для дачи и туризма. Также летом выгодно покупать обогреватели и другие товары, на которые в этот период низкий спрос. Например, елочные игрушки и елки», — сказала Волкова.

Кроме того, по словам финансового консультанта, середина лета — лучшее время, чтобы позаботиться о сборах детей в школу. К концу сезона цены на школьные принадлежности достигают пика, предупредила она.

«Начав закупаться хотя бы в июле, вы сможете значительно сэкономить, приобретая канцелярские товары и рюкзаки через интернет. В этом случае скидки могут достигать 30-50 процентов. Чтобы увеличить свою выгоду, можно воспользоваться сервисами сравнения цен и следить за акциями и распродажами», — рекомендовала собеседница «Ленты.ру».

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на отоплении. Индивидуальные регуляторы и квартирные приборы учета в этом неэффективны — к регулировке температуры в радиаторах жильцам стоит подходить коллективно. Для этого нужно составить обращение в ресурсоснабжающую организацию и установить датчик регулировки.