Россиянам раскрыли способы сэкономить на отоплении

Эксперт Коробейкин: для регулировки отопления в доме нужно согласие всех жильцов

Регулировать отопление в доме эффективнее коллективно, с согласия всех жильцов. Как сэкономить на «коммуналке» в отопительный сезон, проекту «Добро.Медиа» рассказал председатель комитета по строительству «Опоры России» в Московской области Роман Коробейкин.

Согласовывать комфортную температуру батарей в здании нужно на совете дома. Жильцам следует составить коллективное обращение в ресурсоснабжающую организацию и установить датчик регулировки. Такой способ позволит сэкономить жителям всего дома, советует эксперт.

Сэкономить на отоплении лишь собственными силами квартировладельцу невозможно: индивидуальные регуляторы и квартирные приборы учета тепла не помогут существенно снизить расходы, обращает внимание председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. «Вам просто становится немного комфортнее, не так жарко. Однако расчет платы за отопление идёт по общедомовому счетчику», — пояснил он. В частном порядке можно лишь сократить общие траты на «коммуналку»: снизить потребление электричества, реже пользоваться электроприборами, использовать энергосберегающие лампы, экономить воду.

Если речь идет о частном доме, то уменьшить расходы на отоплении можно за счет смены топлива. Дороже всего хозяину обойдутся дрова, чуть меньше стоят мазут и уголь. Но и в цене, и в экологичности они уступают газу. Однако использовать для постоянного отопления газовые баллоны тоже расточительно, а, кроме того, и опасно. Наиболее выгодный способ сэкономить на тепле, по мнению Коробейкина, — это утеплить фасад. «Экономия составит 40 процентов минимум», — подчеркнул эксперт. Также можно убавлять температуру в доме на время отъезда, правда, выкручивать регулятор на ноль также не стоит. «В отсутствии человека температура в доме может составлять 10–15 градусов. Этого достаточно», — добавил Коробейкин.

Ранее россиянам рассказали о капитальных решениях при отсутствии отопления в доме. Теплый пол, как подчеркивают специалисты, не обеспечит достаточный обогрев квартиры.