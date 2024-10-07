Россиянам рассказали о капитальных решениях для обогрева квартиры

Аналитик Пелешук: теплый пол неэффективно решает проблему отсутствия отопления

Теплый пол — неэффективное решение при отсутствии отопления в квартире. О капитальных мерах для обогрева дома агентству РИАМО рассказал ведущий архитектор-аналитик Level Group Петр Пелешук.

Как отметил эксперт, электрический теплый пол хоть и в целом повышает температуру в квартире, рассчитан лишь на прогрев напольного покрытия из камня, керамической плитки и других холодных на ощупь материалов. «Такая система способна создать комфортную температуру именно напольного покрытия, чтобы можно было ходить по комнате, к примеру, без домашней обуви», — пояснил Пелешук. Большую пользу принесут внутрипольные конвекторы.

На время отключения отопления спасут кондиционеры — не все квартировладельцы помнят, что у них есть функция подогрева воздуха. Следует обратить внимание и на бризеры, правда, установить их можно не во всех жилых домах, подчеркивает специалист. Помимо своих первоочередных задач, проветриватель может нагревать поступающий в дом воздух. Еще один прибор, необходимый в холода, — электрокамин. В отличие от привычных электрообогревателей он может хорошо вписаться в интерьер и придать помещению стильный вид.

Решит проблему теплоизоляции правильное остекление. Еще при приемке квартиры Пелешук советует проверить окна на герметичность, посмотреть, плотно ли прилегает уплотнитель и крепко ли стоит блок в монтажном проеме. Обновляя окно, предпочтение стоит отдавать более толстых стеклопакетам — к примеру, толщиной в 52 миллиметра с внутренним пространством камер 24 и 16.

Во избежание утечек тепла еще на этапе отделки нужно тщательно осмотреть стены и пол на предмет трещин и выбоин, а стыки — на наличие зазоров. «В первую очередь необходимо осмотреть все углы и примыкания конструкций: пол/стена, стена/потолок, стена/стена, стена/перегородка, стена/оконный блок. В этих местах может поддувать уличный воздух и даже просачиваться влага, а решить эту проблему можно при помощи качественной изоляции», — сказал Пелешук. Выст. Особого внимания требуют и участки, рискующие стать мостиками холода: Выступающие конструкции, стеновые швы и места примыкания окон и дверей могут стать мостиками холода. При частом возникновении конденсата или пятен в этих зонах нужно обратиться к специалисту.

Ранее россиянам рассказали, что делать при проблемах с отоплением. В этом случае первым делом надо обратиться в УК или ТСЖ. При этом важно не просто поинтересоваться, а оставить официальную пронумерованную заявку.