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15:13, 4 октября 2024Экономика

Россиян проинструктировали на случай проблем с отоплением

Эксперт Бондарь: при проблемах с отоплением первым делом надо обратиться в УК

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

При любых проблемах с подачей тепла первым делом надо обращаться в управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья. Что делать, если не греют батареи, объяснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Его слова приводят «Известия».

Прежде всего специалист напоминает, что запуск отопления не закреплен за определенной датой и зависит от погодных условий. Как правило, его включают, когда среднесуточная температура не меньше пяти дней держится ниже плюс 8 градусов тепла.

Если эти условия соблюдены, но в квартире все еще холодно, необходимо связаться с обслуживающей организацией. При этом важно не просто поинтересоваться, а оставить официальную пронумерованную заявку — это ускорит решение проблемы, обращает внимание Бондарь. «Законодательство четко регламентирует сроки устранения неполадок в системе отопления. Так, если температура в квартире упала ниже нормативной, коммунальщики обязаны устранить проблему в течение суток», — объяснил он. В противном случае плательщик может претендовать на перерасчет «коммуналки».

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Процедура перерасчета начинается с фиксации отсутствия отопления или его ненадлежащего качества. Соответствующий акт заполняет представитель УК с указанием даты и времени проверки, выявленных нарушений и показаний измерительных приборов. Если же коммунальщики отказываются проводить проверку, это можно сделать самостоятельно, но обязательно в присутствии соседей, инструктирует собеседник газеты. «Такой акт, подписанный не менее чем двумя незаинтересованными лицами, будет иметь юридическую силу», — подчеркнул эксперт.

Акт о нарушении качества услуги следует приобщить к заявлению на имя управляющей компании. В течение десяти рабочих дней с момента подачи заявления организация должна произвести перерасчет. Если УК в перерасчете отказывает, нужно обратиться в жилищную инспекцию. В ее полномочиях оштрафовать организацию на сумму до 250 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей. Следующий шаг — судебный иск, констатировал Бондарь. Как правило, суд встает на сторону жильца. В случае победы истца УК обязуют не только произвести перерасчет, но и выплатить компенсацию.

Ранее россиянам дали советы по подготовке квартиры к отопительному сезону. Так, накануне запуска отопления стоит проверить, нет ли ржавчины, течей или повреждений на трубах, радиаторах и котлах.

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      Виктория Клабукова
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