Россиянам дали советы по подготовке квартиры к отопительному сезону

Депутат Чаплин: перед отопительным сезоном проверьте все трубы и котлы

Перед началом отопительного сезона в квартире или доме нужно проверить, нет ли ржавчины, течей или повреждений на трубах, радиаторах и котлах. Советы россиянам на этот счет дал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

По словам парламентария, незаметные на первый взгляд проблемы могут спровоцировать серьезные поломки в самый неподходящий момент. Он отметил, что предупредить поломки поможет профилактическое обслуживание. «Поменяйте старые или поврежденные части системы отопления. Особенно это относится к радиаторам, вентилям и соединительным узлам. Удалите воздух из радиаторов для равномерного распределения тепла», — порекомендовал Чаплин.

Помимо этого, он предложил установить уплотнители, чтобы уменьшить потерю тепла через щели в окнах и дверях, обзавестись термостатами для поддержания комфортной температуры в помещениях и экономии расходов на отопление, а также датчиками утечки газа и дыма. Депутат также призвал убедиться в правильной работе вентиляционной системы, чтобы избежать появления плесени и улучшить качество воздуха в помещении.

В заключение Чаплин напомнил, что в больших домах важно разделять зоны обогрева и поддерживать более низкую температуру в комнатах, которые используются реже остальных.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что отопление в Москве в ближайшую неделю не включат.