Оценена возможность начала отопительного сезона в Москве на этой неделе

Вильфанд: отопление в Москве не включат в ближайшую неделю

На этой неделе в Москве не ожидается погодных условий, подходящих для начала отопительного сезона. Об этом жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По словам метеоролога, в ближайшие дни среднесуточная температура в Москве будет держаться на уровне выше восьми градусов тепла. «Пока в Москве до 5 числа речи об отоплении не идет», — заявил он.

Вильфанд отметил, что отопительный сезон начинается, как правило, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться ниже восьми градусов тепла.

Ранее синоптики пообещали россиянам теплый октябрь. Температура в текущем месяце окажется выше климатической нормы.