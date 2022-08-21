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США заявили об осведомленности России в бреши американского ядерного щита

The Hill: Россия знает о слабой защищенности ядерного щита США и задержке применения бомб

Фото: Globallookpress.com

Россия осведомлена в слабой защищенности ядерного щита США и задержке с применением бомб. Об этом пишет американское издание The Hill.

В публикации утверждается, что Вашингтон располагает ядерными бомбами свободного падения, однако Москва осведомлены, что они слабо защищены в хранилищах и при авиадоставке к цели, когда они пролетают через оспариваемое воздушное пространство.

По мнению автора материала, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе, Джо Байден, препятствовали их разработке.

Ранее директор Института стратегии и политики Newlines в Вашингтоне, профессор Института стратегических исследований в США Азим Ибрагим заявил, что получение Шотландией независимости парализует и уничтожит ядерный щит Великобритании на последующие пять-десять лет. Это также создаст брешь в системе национальной безопасности США и НАТО, которые подвергаются «испытаниям, каких не было со времен окончания холодной войны», уверен он.

Марина Совина
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