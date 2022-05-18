Профессор в США заявил об угрозе уничтожения ядерного щита Великобритании
В случае обретения независимости Шотландии от Великобритании появится угроза безопасности и целостности НАТО, заявил директор Института стратегии и политики Newlines в Вашингтоне, профессор Института стратегических исследований в США Азим Ибрагим (Azeem Ibrahim), пишет американский журнал The National Interest (NI).
Автор считает, что получение Шотландией независимости парализует и уничтожит ядерный щит Великобритании на последующие пять-десять лет. Это также создаст брешь в системе национальной безопасности США и НАТО, которые подвергаются «испытаниям, каких не было со времен окончания холодной войны», уверен он.
Получив независимость, Шотландия парализует ядерный щит Великобритании как минимум на пять-десять лет и пробьет огромную брешь в оборонительной системе НАТО в то время, пока альянс подвергается испытаниям, каких не было со времен окончания холодной войны
Подводные лодки
Издание напомнило, что все атомные подводные лодки, на которые опирается сегодня Великобритания, находятся в Шотландии. В случае обретения независимости вся инфраструктура базирования и обслуживания будет разрушена, базы закроют, а перемещение субмарин обойдется Североатлантическому альянсу в большие суммы.
Энергетический кризис
Эксперты считают, что обретение Шотландией независимости усугубит экономический кризис в Европе и повлияет на энергетическую безопасность региона в будущем. Это также может привести к дефициту шотландского бюджета в 10-20 процентов, что усложнит быстрое освоение энергетических ресурсов новым государством.
Шотландия может стать местом хранения больших потенциальных чистых излишков энергии, особенно возобновляемых источников. Но выход из Великобритании оставит у правительства Шотландии черную дыру в бюджете в размере 10-20 процентов, что помешает стране развернуть инфраструктуру, необходимую для быстрого освоения ресурсов
Референдум и независимость
Голосование по вопросу о независимости Шотландии впервые состоялось 18 сентября 2014 года. Порядка 55 процентов участников референдума высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства. С тех пор о желании отделиться от Великобритании говорят на протяжении многих лет.
В апреле 2015 года первый министр Шотландии Никола Стерджен обещала шотландцам провести второй референдум о независимости в случае, если Британия выйдет из Евросоюза. В 2016 году Кабинет министров Шотландии одобрил разработку законодательной базы для проведения голосования.
В 2019 году Стерджен потребовала от Лондона предоставить право провести новый референдум. Она добавила, что с момента референдума 2014 года изменились обстоятельства, подразумевая под ними Brexit.
участников референдума за независимость Шотландии в 2014 году высказались за сохранение страны в составе Великобритании
В мае 2021 года политик пообещала провести мероприятие вскоре после окончания пандемии. По ее словам, у властей Великобритании и других противников голосования нет никаких демократических оснований для попыток заблокировать референдум.
Лондон выступает против проведения референдума. Согласно британскому законодательству, разрешение на подобное голосование выдает руководство страны.