NI: независимая от Великобритании Шотландия создаст брешь в обороне НАТО

В случае обретения независимости Шотландии от Великобритании появится угроза безопасности и целостности НАТО, заявил директор Института стратегии и политики Newlines в Вашингтоне, профессор Института стратегических исследований в США Азим Ибрагим (Azeem Ibrahim), пишет американский журнал The National Interest (NI).

Автор считает, что получение Шотландией независимости парализует и уничтожит ядерный щит Великобритании на последующие пять-десять лет. Это также создаст брешь в системе национальной безопасности США и НАТО, которые подвергаются «испытаниям, каких не было со времен окончания холодной войны», уверен он.

Получив независимость, Шотландия парализует ядерный щит Великобритании как минимум на пять-десять лет и пробьет огромную брешь в оборонительной системе НАТО в то время, пока альянс подвергается испытаниям, каких не было со времен окончания холодной войны Азим Ибрагим обозреватель The National Interest

Подводные лодки

Издание напомнило, что все атомные подводные лодки, на которые опирается сегодня Великобритания, находятся в Шотландии. В случае обретения независимости вся инфраструктура базирования и обслуживания будет разрушена, базы закроют, а перемещение субмарин обойдется Североатлантическому альянсу в большие суммы.

Энергетический кризис

Эксперты считают, что обретение Шотландией независимости усугубит экономический кризис в Европе и повлияет на энергетическую безопасность региона в будущем. Это также может привести к дефициту шотландского бюджета в 10-20 процентов, что усложнит быстрое освоение энергетических ресурсов новым государством.

Шотландия может стать местом хранения больших потенциальных чистых излишков энергии, особенно возобновляемых источников. Но выход из Великобритании оставит у правительства Шотландии черную дыру в бюджете в размере 10-20 процентов, что помешает стране развернуть инфраструктуру, необходимую для быстрого освоения ресурсов Азим Ибрагим обозреватель The National Interest

Референдум и независимость

Голосование по вопросу о независимости Шотландии впервые состоялось 18 сентября 2014 года. Порядка 55 процентов участников референдума высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства. С тех пор о желании отделиться от Великобритании говорят на протяжении многих лет.

В апреле 2015 года первый министр Шотландии Никола Стерджен обещала шотландцам провести второй референдум о независимости в случае, если Британия выйдет из Евросоюза. В 2016 году Кабинет министров Шотландии одобрил разработку законодательной базы для проведения голосования.

В 2019 году Стерджен потребовала от Лондона предоставить право провести новый референдум. Она добавила, что с момента референдума 2014 года изменились обстоятельства, подразумевая под ними Brexit.

55 процентов участников референдума за независимость Шотландии в 2014 году высказались за сохранение страны в составе Великобритании

В мае 2021 года политик пообещала провести мероприятие вскоре после окончания пандемии. По ее словам, у властей Великобритании и других противников голосования нет никаких демократических оснований для попыток заблокировать референдум.

Лондон выступает против проведения референдума. Согласно британскому законодательству, разрешение на подобное голосование выдает руководство страны.

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