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Раскрыт способ парализовать ядерный щит Великобритании

NI: выход Шотландии из состава Великобритании создаст угрозу безопасности НАТО

Фото: Pixabay.com

Обретение Шотландией независимости от Великобритании создаст угрозу безопасности и целостности НАТО, пишет американский журнал The National Interest (NI).

Это парализует ядерный щит Великобритании как минимум на пять-десять лет, раскрыл способ ослабить страну специалист «Пробив огромную брешь в оборонительной позиции НАТО, в то время когда альянс подвергается испытаниям, каких не было со времен окончания холодной войны», — подчеркнул он.

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Эксперты издания уточнили, что в случае выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства будет разрушена инфраструктура базирования и обслуживания атомных подводных лодок государств Североатлантического альянса. Кроме того, НАТО ждут расходы на перемещение баз подводных лодок.

Кроме того, обретение Шотландией независимости усугубит энергетический кризис в Европе, считает автор. Экономика Шотландии значительно пострадает от этого шага, дефицит бюджета составит 10-20 процентов, спрогнозировало издание.

Ранее Финляндия официально решила вступить в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте.

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Марина Совина
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