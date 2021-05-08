В Шотландии собрались провести референдум о независимости вопреки воле Лондона

Сторонники независимости Шотландии одержали победу на выборах в парламент региона. Тем не менее, по предварительным подсчетам, им не хватит двух голосов для формирования парламентского большинства. Об этом сообщает «Би-би-си».

Лидер Шотландской национальной партии и первый министр региона Никола Стерджен назвала данную победу «выдающейся». Она заявила, что пока приоритетом страны является борьба с пандемией. Тем не менее Стерджен пообещала провести референдум о независимости Шотландии вскоре после окончания кризиса. По ее словам, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других противников голосования нет никаких демократических оснований для попыток заблокировать референдум.

Отмечается, что центральные власти Великобритании выступают против проведения референдума о независимости в Шотландии. Согласно законодательству, разрешение на подобное голосование выдает именно Лондон.

Ранее Стерджен в своем Twitter-аккаунте написала, что Шотландия в скором времени вернется в состав Европейского союза (ЕС). «Шотландия скоро вернется, Европа. Не выключайте свет», — заявила она. Первый министр также прикрепила к тексту изображения флагов ЕС и Шотландии.