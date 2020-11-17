Борис Джонсон назвал катастрофой передачу полномочий правительству Шотландии

Передача полномочий правительству полуавтономной Шотландии — настоящая катастрофа и «крупнейшая ошибка» бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, заявил нынешний глава британского правительства Борис Джонсон. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Он подчеркнул, что считает ненужным давать шотландскому парламенту, где большинство имеют националисты, дополнительные полномочия.

Его мнение возмутило шотландских политиков: на него отреагировала в том числе и первый министр Никола Стерджен, лидер Шотландской национальной партии. «Стоит вспомнить эти комментарии премьера в следующий раз, когда консерваторы будут говорить, что они не угрожают власти шотландского парламента», — заявила она, подчеркнув, что независимость — единственный путь к защите и укреплению этого законодательного органа.

Сообщается, что другие политики призвали провести новый референдум о независимости Шотландии. Согласно 14 последним социальным опросам, отделение от Великобритании поддерживает абсолютное большинство ее населения.

Голосование по вопросу о независимости Шотландии состоялось 18 сентября 2014 года. Порядка 55 процентов участников референдума высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства.