Большинство шотландцев высказались против нового референдума о независимости

Около 60 процентов шотландцев выступают против нового референдума о независимости. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные изданием The Daily Record в четверг, 15 июня.

По информации издания, треть из тех, кто в 2014 году голосовал за выход Шотландии из состава Великобритании, выступают теперь против нового плебисцита. Отмечается также уменьшение числа сторонников независимости: если три года назад за отделение отдали свои голоса 44,7 процента, то теперь это готовы сделать 43 процента.

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Более трети опрошенных считают, что первый министр Шотландии Никола Стёрджен, активно выступающая за референдум, должна уйти в отставку.

Шотландская национальная партия (SNP), которую возглавляет Стёрджен, потерпела поражение на выборах в парламент Великобритании 8 июня 2017 года, потеряв 21 место из 56. Как свидетельствуют данные опроса, произошло это отчасти из-за того, что националисты слишком увлеклись идеей нового референдума о независимости вместо того, чтобы уделять внимание управлению регионом. Стёрджен назвала результаты голосования серьезным ударом и объявила, что временно приостанавливает подготовку к плебисциту.

