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В Харьковской области введут комендантский час

В Харьковской области введут комендантский час на День независимости Украины

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Харьковской области на День независимости Украины, который отмечается 24 августа, введут комендантский час. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его информации, запрет на свободное передвижение вне места жительства продлится больше суток, с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Во время комендантского часа жителям запрещается перемещаться по городу пешком или транспортом, находится в общественных местах. «Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и в укрытиях — это наша безопасность», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Киевской государственной военной администрации Николай Жирнов поручил мэру Киева Виталию Кличко запретить массовые мероприятия с 22 по 25 августа в столице. Власти города опасаются, что в эти дни могут быть нанесены удары по объектам критической инфраструктуры, военным и промышленным объектам.

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Варвара Кошечкина
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