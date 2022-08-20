В Киеве запретят массовые мероприятия в День независимости

Мэру Киева Виталию Кличко поручили запретить массовые мероприятия в День независимости

Мэру Киева Виталию Кличко поручили запретить массовые мероприятия в период празднования Дня независимости в столице из-за возможных ударов, которые, как опасаются украинские власти, могут быть нанесены в эти дни по объектам критической инфраструктуры, а также по военным и промышленным объектам. Соответствующее поручение украинскому градоначальнику дал глава Киевской государственной военной администрации Николай Жирнов, передает РБК со ссылкой на издание «Страна.ua».

Уточняется, что запрет на массовые мероприятия будет введен с 22 по 25 августа. В среду, 24 августа, на Украине отмечается День независимости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. В ответ на это глава Украины Владимир Зеленский ввел на Украине военное положение и сообщил о разрыве дипломатических отношений с российской стороной. С тех пор украинский лидер несколько раз продлевал режим военного положения. Последний раз его продлевали до 23 августа.