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В Киеве запретят массовые мероприятия в День независимости

Мэру Киева Виталию Кличко поручили запретить массовые мероприятия в День независимости

Фото: РИА Новости

Мэру Киева Виталию Кличко поручили запретить массовые мероприятия в период празднования Дня независимости в столице из-за возможных ударов, которые, как опасаются украинские власти, могут быть нанесены в эти дни по объектам критической инфраструктуры, а также по военным и промышленным объектам. Соответствующее поручение украинскому градоначальнику дал глава Киевской государственной военной администрации Николай Жирнов, передает РБК со ссылкой на издание «Страна.ua».

Уточняется, что запрет на массовые мероприятия будет введен с 22 по 25 августа. В среду, 24 августа, на Украине отмечается День независимости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. В ответ на это глава Украины Владимир Зеленский ввел на Украине военное положение и сообщил о разрыве дипломатических отношений с российской стороной. С тех пор украинский лидер несколько раз продлевал режим военного положения. Последний раз его продлевали до 23 августа.

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Варвара Кошечкина
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