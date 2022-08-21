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Жителей российских регионов предупредили о резких заморозках

Вильфанд предупредил жителей азиатской части России о заморозках до минус трех градусов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жителей азиатской части России ожидают резкие заморозки. В Бурятии, Туве, Хакасии, Иркутской, Новосибирской и Томской областях в ближайшие два дня температура воздуха опустится до минус трех градусов. О этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«В ближайшие два дня ожидаются заморозки в Новосибирской, Томской областях, ночью [будет] до минус одного градуса. В Хакасии - до минус двух [градусов], в Бурятии, Тыве, Иркутской области — до минус трех [градусов]», — рассказал Вильфанд.

Также он отметил, что к востоку от европейской части страны, в Западной Сибири, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве, температура воздуха также будет ниже нормы.

По словам метеоролога, такие погодные явления связаны с затоком холодного воздуха с Северного Ледовитого океана.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в последнюю неделю лета. По его словам, первая декада августа в Центральной России характеризовалась относительно высокой температурой воздуха, однако в последней декаде месяца погода будет соответствовать климатической норме.

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Марина Совина
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