Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Метеоролог рассказал россиянам о погоде в последнюю неделю лета

Метеоролог Тишковец сообщил, что погода в «финале лета» будет благоприятной

Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио Sputnik рассказал россиянам о погоде в последнюю неделю лета.

По его словам, первая декада августа в Центральной России характеризовалась относительно высокой температурой воздуха, однако в последней декаде месяца погода будет соответствовать климатической норме.

Метеоролог отметил, что погода в «финале лета» будет благоприятной. Он сообщил, что температура воздуха составит в Центральной России примерно 21 градус тепла.

«По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в Центральной России будет близка к климатической норме с небольшим превышением. Дефицит осадков составит не более 20 процентов», — пояснил он.

Тишковец добавил, что в сентябре переход к осенней погоде будет происходить плавно. По его словам, жителей Центральной России может ждать длинное бабье лето. «У нас не будет стремительного наступления осени», — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал «египетскую» жару в некоторых регионах России. По его словам, в ближайшие три дня температура до 40-43 градусов тепла ожидается в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии. «Это очень жарко, египетский вариант погоды по климату», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белоруссия заявила о поступающих от Запада сигналах о готовности сотрудничать
Посол России рассказал о принципах работы с «Талибаном»
В России упала доля продаж собственных продуктов
Врач перечислил мужчинам основные причины импотенции
Экс-президент Афганистана объяснил свой побег из страны
Оценен ущерб британских компаний от антироссийских санкций
В сети обсудили размер выплат за сданную стеклотару в СССР
Метеоролог рассказал россиянам о погоде в последнюю неделю лета
Карпин рассказал о последствиях введения Fan ID
Российские военные получили БМП-3Ф
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.