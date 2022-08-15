Метеоролог рассказал россиянам о погоде в последнюю неделю лета

Метеоролог Тишковец сообщил, что погода в «финале лета» будет благоприятной

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио Sputnik рассказал россиянам о погоде в последнюю неделю лета.

По его словам, первая декада августа в Центральной России характеризовалась относительно высокой температурой воздуха, однако в последней декаде месяца погода будет соответствовать климатической норме.

Метеоролог отметил, что погода в «финале лета» будет благоприятной. Он сообщил, что температура воздуха составит в Центральной России примерно 21 градус тепла.

«По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в Центральной России будет близка к климатической норме с небольшим превышением. Дефицит осадков составит не более 20 процентов», — пояснил он.

Тишковец добавил, что в сентябре переход к осенней погоде будет происходить плавно. По его словам, жителей Центральной России может ждать длинное бабье лето. «У нас не будет стремительного наступления осени», — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал «египетскую» жару в некоторых регионах России. По его словам, в ближайшие три дня температура до 40-43 градусов тепла ожидается в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии. «Это очень жарко, египетский вариант погоды по климату», — сказал он.