Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Синоптик спрогнозировал египетскую жару в некоторых регионах России

Синоптик Вильфанд: в Волгоградской и Ростовской областях ожидается «египетская» жара

Фото: Tim Bernhard / Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал «египетскую» жару в некоторых регионах России. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в ближайшие три дня температура до 40-43 градусов тепла ожидается в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии. «Это очень жарко, египетский вариант погоды по климату», — сказал он.

Синоптик добавил, что в континентальных районах Краснодарского края температура в ближайшие дни будет достигать 30-35 градусов тепла, в степных районах Крыма — 30-32 градуса тепла, а в Ставропольском крае — 40 градусов тепла.

Вильфанд также предупредил, что на юге России ожидается неустойчивая погода. Он призвал граждан следует следить за прогнозом каждый день.

Страны Западной Европы этим летом переживают аномальную жару. В частности, из-за падения уровня воды одна из крупных рек Европы Рейн в Германии оказалась на грани закрытия. В свою очередь в Испании аномальные температуры до 43 градусов спровоцировали мощные лесные пожары — в стране более 500 человек погибло от перегрева за неделю в середине июля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова предупредила США о возможном разрыве отношений
Экс-депутат Рады заявил о подготовке Украины к подрыву Запорожской АЭС
Синоптик спрогнозировал египетскую жару в некоторых регионах России
Путин направил телеграмму Ким Чен Ыну
Россияне назвали детскую мечту времен СССР
Аналитик предупредил о возможном падении рубля
Число погибших в результате взрыва в Ереване снова выросло
Минтруд анонсировал систему страхования для самозанятых
В России запланировали чистку реестра IT-компаний
В России предупредили о дефиците премиальных наушников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.