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Крупная река Европы оказалась на грани закрытия

Река Рейн в Германии оказалась на грани закрытия из-за снижения уровня воды

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Одна из крупных рек Европы Рейн в Германии оказалась на грани закрытия из-за падения уровня воды. Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозам, к выходным уровень воды в Рейне в городе Кауб снизится до 47 сантиметров и окажется в пределах того, чтобы стать непроходимым для грузовых судов. Этот участок реки в стране считается ключевым для отгрузки товаров, включая мазут, бензин, уголь. На данный момент вода находится на уровне чуть больше 60 сантиметров.

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Уровень воды упал до минимального значения с 2018 года. Суднам приходится перевозить меньшие объемы, чтобы снижать давление на реку. Подобное положение затрудняет перевозку. «Поскольку транспортировка по Рейну нарушена, а такие альтернативы, как железная и автомобильная дорога, выглядят все более дорогими, Германии и Швейцарии будет трудно создать запасы дизельного топлива до того, как температура понизится», — заявил аналитик компании Facts Global Energy Джош Фолдс.

Ранее Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (ЕК) предрек половине территории Евросоюза сильную засуху летом 2022 года. Высокие температуры могут привести к увеличению площади лесных пожаров и существенным потерям урожая в Германии, Франции, Испании и других странах.

Нина Ташевская
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