Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Половине Европы предрекли засуху

ЕК: летом 2022 года засуха угрожает 46% территории Евросоюза

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Летом 2022 года почти половине территории Евросоюза предрекли сильную засуху. О предстоящей угрозе предупредил Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (ЕК) в своем докладе, текст исследования опубликован на сайте ЕК.

«Анализ распространения продолжительной засухи в ЕС показывает, что серьезную озабоченность в связи с угрозой засухи вызывают 46 процентов территории Евросоюза. 11 процентов территории ЕС уже испытывают проблемы из-за недостатка воды», — отмечают специалисты.

По прогнозам исследователей, засуха может привести к увеличению площади лесных пожаров и существенным потерям урожая в Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Польше, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии.

Материалы по теме:
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
Припекает. Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
Припекает.Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
26 марта 2022

Сейчас Европа переживает волну экстремальной жары. Так, во Франции температура воздуха держится на уровне 38-40 градусов Цельсия — в отдельных районах она приближается к 44 градусам. При этом юг континента страдает от сезонных лесных пожаров.

Ранее самый жаркий день в истории спрогнозировали в Великобритании. По словам специалистов, 18 июля 2022 года температура воздуха должна достигнуть 40 градусов Цельсия. Синоптики ожидают, что экстремальная жара продержится два дня. Власти приняли решение ограничить скорость работы метрополитена и попросили граждан пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили об изменившихся условиях для ведения переговоров с Украиной
В ДНР рассказали о возможных контрибуциях с Украины и Запада
Актер «Уральских пельменей» рассказал о неудавшемся бизнесе
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по военным объектам ВСУ
Путин попросил разобраться с компенсацией денег за отмененные туры
ФСИН прокомментировала самоубийство проректора РТА в СИЗО
Путин придумал простой способ развивать технологии в России
Путин предсказал России опережающее развитие
Европе назвали способ запастись газом к трудной зиме
Живущая на Шри-Ланке россиянка рассказала о помогающих после дефолта лайфхаках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.