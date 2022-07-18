Половине Европы предрекли засуху

ЕК: летом 2022 года засуха угрожает 46% территории Евросоюза

Летом 2022 года почти половине территории Евросоюза предрекли сильную засуху. О предстоящей угрозе предупредил Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (ЕК) в своем докладе, текст исследования опубликован на сайте ЕК.

«Анализ распространения продолжительной засухи в ЕС показывает, что серьезную озабоченность в связи с угрозой засухи вызывают 46 процентов территории Евросоюза. 11 процентов территории ЕС уже испытывают проблемы из-за недостатка воды», — отмечают специалисты.

По прогнозам исследователей, засуха может привести к увеличению площади лесных пожаров и существенным потерям урожая в Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Польше, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии.

Сейчас Европа переживает волну экстремальной жары. Так, во Франции температура воздуха держится на уровне 38-40 градусов Цельсия — в отдельных районах она приближается к 44 градусам. При этом юг континента страдает от сезонных лесных пожаров.

Ранее самый жаркий день в истории спрогнозировали в Великобритании. По словам специалистов, 18 июля 2022 года температура воздуха должна достигнуть 40 градусов Цельсия. Синоптики ожидают, что экстремальная жара продержится два дня. Власти приняли решение ограничить скорость работы метрополитена и попросили граждан пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.