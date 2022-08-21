Спикер парламента Венгрии: корпорации хотят превратить ЕС в «Соединенные Штаты Европы»

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о планах частных глобальных корпораций превратить ЕС в «Соединенные Штаты Европы» без суверенитета. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, корпорации, обычно находящиеся вне Европы, хотят создать «такую федерацию, и даже скорее в империю, в которой все нынешние национальные государства ЕС — включая Словакию и Венгрию — полностью потеряли бы самоопределение и свободу действий».

По мнению Кевера, это направлено на то, чтобы частные корпорации «постоянно и исключительно» могли приобретать материальные и духовные ресурсы стран-членов Европейского союза.

«Поэтому сегодня и в предстоящие годы народы Карпатского бассейна либо вместе завоюют будущее, либо потеряют свои страны, государства и идентичность, все, что они приобрели в прошлом», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ситуации вокруг Украины Европа предпочла выполнять волю Вашингтона в ущерб себе. Так министр ответил на просьбу прокомментировать слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия «должна проиграть в войне».