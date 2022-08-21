Мировые цены на хлопок резко выросли из-за жары

Bloomberg: мировые цены на хлопок выросли на 30 процентов

Мировые цены на хлопок выросли на 30 процентов, что является рекордом с 2011 года. Причиной послужила аномальная жара и засуха. Cейчас хлопок импортирует Индия, которая является мировым лидером по производству. Об этом пишет Bloomberg.

По словам издания, Бразилия занимает второе место в мировой экспорте хлопка (17 процентов), первое у США (33 процента). В этом сезоне американское производство хлопка уменьшилось на 28 процентов. Бразилия столкнулась с падением объемов урожая на 30 процентов. Из-за засухи, по данным производителей, испортилось около 200 тысяч тонн запасов хлопка.

Ранее россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь — на хлопковые изделия и трикотаж она вырастет на 20-30 процентов. В Минпромторге рост цен на хлопок объяснили завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках.

